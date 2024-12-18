Fortes: Güneş enerjisi ile ısıtma ve sulamada dönüşüm başlatıyor

Fortes Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Çelik, ısı pompalarının enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümler sunarak kullanıcıların yaşamını kolaylaştırdığını belirtti. Çelik, “Isı pompaları, düşük elektrik tüketimi ve güneş enerjisi entegrasyonu sayesinde hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlıyor. Harcadığınız her bir birim enerjiye karşılık 3 ila 5 birim ısı üretebilen bu sistemler, bireysel kullanıcılar ve işletmeler için benzersiz bir çözüm sunuyor” dedi.

Fortes’in sunduğu ısı pompaları, evlerde ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını tek bir sistemle karşılıyor. Ayrıca geçmişte Avrupa’da yaşanan enerji krizine dikkat çeken Çelik, “Enerjide bağımsızlık, artık sadece bir tercih değil, bir gereklilik. Fortes olarak, güneş panelleriyle entegre çalışan ısı pompalarıyla bu ihtiyacı karşılamaya odaklanıyoruz” diye ekledi.

TARIM VE SULAMADA GÜNEŞ ENERJISI

Türkiye’de tarımsal üretimin yaklaşık %70’i küçük ölçekli aile çiftlikleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak, bu çiftliklerin suya erişimde yaşadığı zorluklar ve artan enerji maliyetleri, tarımsal verimliliği olumsuz etkiliyor. Tarım sektöründe enerji maliyetlerinin toplam elektrik tüketiminin %2,52’sini oluşturduğunu belirten Çelik, bu maliyetlerin çiftçiler üzerindeki yükünü hafifletmek için güneş enerjili sulama sistemlerinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Gökhan Çelik, bu konuda şunları söyledi: “Fortes olarak, güneş enerjili sulama sistemlerini yaygınlaştırarak hem suyun verimli kullanımını sağlıyoruz hem de çiftçilerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyoruz. Mobil uygulama destekleyen sürücüler sayesinde otomatik kontrol sağlanabiliyor ve çiftçiler sulama süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebiliyor.”

FORTES’TEN ÇIFTÇILERE GÜÇLÜ DESTEK

Fortes, hizmet verdiği illerdeki köy ve ilçelerde güçlü bir danışman ağı ve hızlı montaj hizmetleriyle fark yaratıyor. Çelik, “Güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri, tarımsal üretimin önündeki engelleri kaldırıyor. Fortes olarak, bu alanda yaptığımız yatırımlarla sürdürülebilir tarımı desteklemekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBILIR GELECEK IÇIN FORTES

Fortes, yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor. Gökhan Çelik, şirketin misyonunu şöyle özetledi: “Fortes, yenilenebilir enerji çözümleriyle hem bireysel kullanıcılara hem de tarım ve sanayi sektörüne hizmet sunuyor. Bu çözümler, sadece ekonomik fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevremizi korumak ve geleceğimizi güvence altına almak için de önemli adımlar atıyor.”

Güneş enerjisinden maksimum fayda sağlayan yenilikçi sistemlerle Fortes, ısıtma, soğutma ve sulama gibi kritik alanlarda sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Enerji krizine karşı güçlü bir alternatif sunan bu çözümler, hem bireylerin hem de işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor.