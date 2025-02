Fortnite'de Mortal Kombat sızıntısı

Fortnite Bölüm 6 Sezon 1’in sona ermesiyle birlikte, yeni sezon hakkında heyecan giderek artıyor. Son sızıntılara göre, Fortnite’ın yaklaşan “Lawless” sezonunda Mortal Kombat temalı efsanevi (Mythic) silahlar yer alacak. Oyuncular, Scorpion’un ünlü Mızrak Kancası ve Sub-Zero’nun Buz Eldivenleri gibi efsanevi silahları kullanabilecek.

Fortnite sızıntılarıyla bilinen FNBRIntel tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yeni Mythic silahlar yalnızca büyük hasar vermekle kalmayacak, aynı zamanda Mortal Kombat oyunlarındaki ikonik replikleri de içerecek. Örneğin, oyuncular Scorpion’un Mızrak Kancası’nı kullandığında, Scorpion’un meşhur "Get over here!" (Buraya gel!) seslendirmesi duyulacak.

SAVAŞ ALANINDA YENİ TAKTİKLER

Sub-Zero ve Scorpion’un Fortnite dünyasına dahil olması, oyuncular için yeni savaş mekaniklerini de beraberinde getirecek. Scorpion’un Mızrak Kancası rakipleri kendisine doğru çekerek yakın mesafe saldırıları için büyük bir avantaj sağlayacak. Sub-Zero’nun Buz Eldivenleri ise düşmanları dondurarak hareket kabiliyetlerini kısıtlayacak.

Sızıntılara göre, bu özel silahlar oyundaki belirli bölgelerde (POI – Point of Interest) bulunabilecek. Daha önce Marvel temalı sezonlarda olduğu gibi, oyuncuların bu efsanevi silahları rastgele sandıklardan veya özel noktalardan elde edebileceği düşünülüyor.

YENİ SEZONDA NELER BEKLENİYOR?

Mortal Kombat temalı eklentilerin sadece silahlarla sınırlı kalmayacağı da konuşuluyor. Sub-Zero’nun savaş biletiyle geleceği ve Scorpion’un sezon ilerledikçe bağımsız bir kostüm olarak eklenebileceği belirtiliyor. Ayrıca, crossover etkinlikleri kapsamında Mortal Kombat karakterlerinin oyunda NPC olarak da yer alabileceği öne sürülüyor.

Fortnite hayranları için yeni sezonda heyecan verici içerikler geliyor gibi görünüyor. Fortnite x Mortal Kombat iş birliği, oyunculara efsanevi dövüş oyunundan ilham alan yepyeni bir deneyim sunacak.