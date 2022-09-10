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Oğuzhan Özyakup'un golü Hollanda'yı ayağa kaldırdı

Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı. 62. dakikada oyuna giren Fortuna Sittardlı Oğuzhan Özyakup muhteşem bir gole imza attı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 21:03
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Fortuna Sittard'ın oyuncusu Oğuzhan Özyakup ilk maçında müthiş bir gole imza attı

Oğuzhan Özyakup'un golü Hollanda'yı ayağa kaldırdı
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NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Goffertstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ASİST BURAK YILMAZ GOL OĞUZHAN ÖZYAKUP
Fortuna Sittard'da karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde ceza sahası dışından enfes bir gol attı.

Konuk ekibin bir başka Türk futbolcusu Doğan Erdoğan ise 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

İLK PUAN 6. HAFTADA GELDİ
NEC Nijmegen'e beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marques kaydetti. Mücadele 1-1 sona ererken Fortuna Sittard bu sezon ilk puanını kazandı.

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