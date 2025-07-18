Foseptik çukuruna düşen minik kediye yardım eli!

Kaynak: İHA
Foseptik çukuruna düşen minik kediye yardım eli!

Ağrı'da foseptik çukuruna düşen yavru kedi, çevrede oyun oynayan çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, çevreden gelen kedi sesleri üzerine oyunu bırakıp sesin geldiği yönü takip etti. Çocuklar, sesin bölgedeki kullanılmayan ve üzeri taşlarla kapatılmış olan bir foseptik çukurundan geldiğini tespit etti.

Çocuklardan biri, çevresindekilerin yardımıyla taşları kaldırarak dar çukura girip yavru kediyi çıkarmayı başardı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla kediye su ve yiyecek verildi.

Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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