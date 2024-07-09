Foseptik çukuruna giren 2 kişi bayıldı

Kaynak: DHA
Foseptik çukuruna giren 2 kişi bayıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde foseptik çukurunu temizlemeye giren 2 kişi, metan gazından zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Çerikli beldesi Yeni Mahallede 29 yaşındaki K.Ç.’ye ait mandırada gerçekleşti. K.Ç. ile 22 yaşındaki M.A. mandıranın foseptik çukurunu temizlemek için çalışmaya başladı.

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Çukura inen 2 kişi, metan gazından zehirlenerek bayıldı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bayılan gençler sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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