Foseptik çukurunda işçi yaraladı

Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde foseptik çukuru inşaatında üzerine taş düşen işçi, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Altınoluk mahallesi Fatih sultan Mehmet bulvarı üzerinde bulunan foseptik çukurunda çalışan M.Y. (25), üzerine taş düşmesi sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 4 metre derinliğinde bulunan çukurdan çıkarılan M.Y.; sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan M.Y.; sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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