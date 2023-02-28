Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yönetenler neredesiniz? Taraftarlarınıza 'Foseptik fareleri' diyenlere suskun mu kalacaksınız

Futbola siyaset karışmamalıymış!

"Hükümet istifa" diye bağırmak olmazmış! Bağıranlar vatan hainiymiş!

Vay canına!

Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların Anayasal hakları olan protesto hakkını kullanmalarının getirildiği yere bakar mısınız?

"Hükümet çok yaşa" dersen bir şey yok!

"Hükümet istifa" dersen vatan hainisin, devlet düşmanısın!

İki kulübün taraftarlarını eleştiren, suçlayan, hakaret edip küfür yağdıran sayın kulüp başkanları böyle buyurmuş.

Sen vatan hainisin!

Hükümetten nemalanan o arkadaşlar vatansever!

Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlara inanınlam hakaretler.

Sadece son dönemin parlayıp, milyarlık ihaleleri alan müteahhit beyin yani İbrahim Turgut'un başkanı olduğu Çaykur Rizespor Kulübü'nün yazılı açıklamasına. Bir daha hatırlatayım:

“Türk Milletinin yaşadığı büyük acı henüz çok tazeyken ve özlenen dayanışma ruhu ilk kez bu kadar yüksekken, birilerinin hazımsızlığına uşaklık yapmak Türk sporuna ihanettir. Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir.

Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Milletimizin yaraları sarmak için büyük bir dayanışma içinde olmasından rahatsız olan lejyoner taraftar müsveddelerini şiddetle kınıyoruz. Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız!"

Ne diyor görüyorsunuz değil mi?

Diğer başkanların açıklamaları da ortada.

Kime diyorlar bunları. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlara.

Eyyy Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yönetenler. Bir cevabınız yok mu bu adamlara!

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel direği olan, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na şehitler veren, FETÖ'ye başkaldıran, vatanseverliğin kitabını yazan kulüplerinizin taraftarlarına ağır hakaretler ediyorlar. Üstelik vatan haini diyorlar yahu. Var mı bunun ötesi.

Susacak mısınız?

Avrasya Araştırma'nın sahibi avukat Kemal Özkiraz kadar cesur değil misiniz?

Twitterdan diyor ki;

Karadenizli bir Beşiktaş taraftarı olarak Rizespor yönetimine cevabımdır;

1-Protesto her ortamda anayasal haktır

2-Siz vatansever değil parasevenlersiniz

3-Uşak sizin sülalenizdir.

4-Provokatör sizsiniz

5-Foseptik sizin temel gıdanızdır

6-Lejyoner müsveddesi babanızdır

Bundan da ders almayacak mısınız?

Bakın bu adamları yakından tanırsanız (Tanıyorsunuzdur mutlaka da yine de hatırlatalım) size fikir verir belki. Neden camialarınıza saldırıyorlar, hükümeti devlet diyerek böylesine savunuyorlar anlarsınız.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI:

Emekli imam. 2015'te AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Kayserispor, pandemi döneminde küme düşmenin kaldırılması için TBMM'de kulis yapmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de kulübün onursal başkanı.

KONYASPOR BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN:

2015'te AKP'den milletvekili aday adayıydı. AKP Meram Belediye Meclis Üyeliği yaparken büyükşehir meclisinde ikinci başkanvekili görevini de yürüttü.

ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağabeyi. AKP'ye çok yakın bir isim.

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANI İBRAHİM TURGUT:

AKP'ye çok yakın müteahhit. Yönetim kurulu başkanı olduğu Turgut Müteahhitlik, Karadeniz bölgesinde pek çok devlet ihalesini davetle almış bir şirket. Paraya para demiyor. İnternet sitesinde AKP'lilerle, Erdoğan'la ve Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la boy boy fotoğrafları var.

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yeğeni ile evli. AKP'de siyaset yapıyor. Bu kulübün şirketleşip İBB'den Gümüşdağ ve arkadaşlarına satılması, o dönem çok konuşulmuştu.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK:

Eski AKP'li yeni Vatan Partili işadamı Ethem Sancak'ın yeğeni. Erdoğan'a yönelik övgüleriyle biliniyor.

"Futbola siyaset girmesin" diyenlerden bir kaçı işte bunlar.

Çaykur Rize'nin açıklamasında kendisini "Karadeniz gençleri" olarak tanıtan İbrahim Turgut'a Karadeniz'de çok kullanılan bir lafla cevap vermek gerekirse... "Daha ...tığın mok denize gitmedi" derler. Dün bir bugün iki. Nasıl Cumhuriyetin temel direkleri olan Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü'nün şanlı taraftarlarına böylesine hakaret edebilir ki.

Hadi diyelim etti...

Bir daha soruyorum...

Eyyy Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yönetenler. Camialarınızı vatan hainliği ile suçlayıp hakaretler edenlere söyleyecek bir şey yok mu?

Bekliyoruz.

Korkmayın. Cesur olun.

Camianızın efsaneleri Çanakkale'ye Kurtuluş Savaşı'na kelle koltukta korktular mı ki. Siz de korkmayın.

Ne demiş Orhan Veli hatırlayın:

'Neler yapmadık şu vatan için.

Kimimiz öldük.

Kimimiz nutuk söyledik!'

Hangi taraftasınız? Gerekirse ölenlerden mi? Nutuk söyleyenlerden mi?

Artık karar verin.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Kulüpleri gibi kulüplerin başkanı olmanın büyüklüğünü bilin.

Tarihlerinize bakın.

Camialarınızın ölümsüz vatansever başkanlarını mezarlarında ters döndürmeyin.