Foşur Foşur Cem Özkök izleyenleri ağlattı. Kimsesiz adamın hayatını değiştirdi

Instagram’da ‘Foşur Foşur reis’ lakabı ile anılan Cem Özkök çektiği videolar ile sosyal medyada tanınırlığını hayli yükseltmiş durumda. Sosyal duyarlılık adına da son zamanlarda yayınladığı videoları sosyal medyada çok konuşulan Özkök, yine gündem olacak bir işe imza attı.

Üsküdar ilçesinde kimsesi olmayan ve yakın zamanda yıkılacağı belirtilen binada kalan kimsesi olmayan yaşlı bir adamın kaldığı depoyu temizleyen Özkök’ün videosu çok kısa zamanda viral oldu.

Yaşlı adamın tek göz odasındaki eskimiş ve dökülmüş olan tüm eşyaları çöpe atan Özkök, yaşlı hasta ve işsiz olduğu için hayat enerjisinin kalmadığını ifade eden Özkök yaşlı adama bir de koltukta yatmaması için yeni bir yatak aldı.

Özkök yaşlı adam için huzurevi arayışlarının olduğunu belirtirken bina yıkılına kadar deponun kira masraflarını da üzerine aldığını aktardı. Yaşlı adama bir de çamaşır makinası alan Özkök yıllardır yastığı olmadığı için çekyat minderinde yatan adama yeni bir yastıkta aldı.

“Bir hayata dokunmanın duygusunu size tarif edemem” sözlerini kullanan Özkök, yaşlı adamın yüzünü ise paylaşmamayı tercih ettiğini açıkladı.

Söz konusu video Cem Özkök’ün X hesabından kısa zaman içinde 1 milyondan fazla izlenirken videoya teşekkür mahiyetinde birçok yorumun yapıldığı görüldü.