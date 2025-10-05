CB Erdoğan altı yıl aradan sonra Trump’la görüştü. Daha görüşmeye gitmeden verilen ticari rüşvet ve tavizkar tutumla görüşmenin millet adına bir fayda sağlamayacağı anlaşılmıştı.

Nitekim, Erdoğan ve arkasındaki gazeteci esnafı herhangi bir kazanım elde ettiğimizi yazamıyor. NTV muhabirinin kayda alınan konuşması gizlenen gerçeğin ifşasıydı.

AKP, uzun zamandan beri yapılan büyük hatalar yüzünden milletin çıkarlarını koruyamıyor. Sadece iktidarını sürdürmeye çalışıyor.

Düşünebiliyor musunuz, Trump’la görüşebilmek için 100 milyar dolar borç altına sokulduk. Buna rasyonel politika denilebilir mi? Karşılığında milletçe bir şey almadık ama Erdoğan’ın koltuğunu çeken Trump’ın verdiği fotoğrafla - meşruiyet- arayanlar meşruiyet kazandılar. O resim, bizi dinleyenin altına koltuk veririz, dinlemeyenin altından çekeriz fotoğrafıydı.

Saygı Öztürk önceki gün yazdı; Yunan hemen yanı başımızda ve bize ait olan Eşek Adasını da işgal etmiş. Gazze için esip gürleyenlerden ses yok, kendi toprağını koruyamayanlar Gazze’ nutuklarında samimi olabilir mi? Bu nasıl bir yönetim biçimi bu nasıl bir vatan hassasiyeti? Her seçim döneminde Doğalgaz bulduk, şimdi piyasa fiyatının iki üç katı fiyatla ABD’den doğal gaz alacağız. Bunda Türkiye’nin ne menfaati var? İmparatorluklar döneminde savaş kaybedenlerden alınan haraç bugün farklı bir şekilde devam ediyor. Başkalarından bir TL’ye aldığınız bir malı ABD’den üçe almak haracın post modern biçimidir.

AKP ile her gün Türkiye biraz daha kaybediyor, bu yönetim tarzını alkışlamak gemi batarken halay çekmektir. Uyanmamakta ısrar eden bir halk her sonucu kaybeder.

ANKETLİ YALANLAR

Ortada bir seçim ihtimali olmamasına rağmen bazı araştırma kurumları anketler yayınlıyorlar. Kimse bu anketlerin nerede yapıldığını bilmiyor.

Belli ki esas sebep kamuoyu eğilimlerini etkilemek, muhalefeti tek partide toplamak. Bunun için İYİ Parti gibi partiler olduğundan küçük gösteriliyor. Düne kadar iktidara çalışıyor diyerek bazı anket kuruluşlarından şikayet edenler bugün aynısını CHP dışındaki muhalefet partilerine yapıyor. O zaman ne farkınız var şikayet ettiklerinizden. En sağlıklı anket halkın arasında olmaktır. Bugün kiralanmamış hiç bir şirket İYİ Parti’nin yüzde 7-9 arasında olmadığını söyleyemiyor. Ahlaksızlığın sağı, solu, ortası olmaz. Söyleyeceğim şudur: namuslu olun, adil olun, AKP yandaşı şirketler gibi olmayın. Kaybedersiniz…