Fotoğraf çekmek isteyen çocuk, Malabadi Çayı’na düşerek öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fotoğraf çekmek isteyen çocuk, Malabadi Çayı’na düşerek öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybeden çocuk, düştüğü Malabadi Çayı'nda hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Malabadi Çayı'nda fotoğraf çekmek isteyen Mazlum Kılıç (15), dengesini kaybedip kayalık alandan suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, DÜAK, itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

YETKİLİLERDEN UYARI

Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinden Mehmet Aktan, yıllardan beri bölgede yaşanan boğulma olaylarının yüzde 80'inin bilinçsiz bir şekilde sulara yaklaşmak olduğunu belirterek, "Uyarılarımız aileleredir. Kesinlikle yaz aylarında çocuklarını takip etsinler. Havuzlara göndersinler. Nehirler yüzmek için değildir" dedi.

DÜAK Arama Kurtarma ekip lideri Mehmet Turgut Tayuzak ise, "Aileye başsağlığı diliyoruz. Umarım bundan sonra böyle vakalar olmaz. Rabbim sabır versin" ifadelerini kullandı.

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