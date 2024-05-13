Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Batman'ın Kozluk ilçesinde, 5 Mayıs'ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında dengesini kaybederek suya düşen 15 yaşındaki Pelin Baz, hastanede 9 gün süren mücadele sonucunda yaşamını yitirdi.

Olay, Kozluk ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla birlikte Pisyar Çayı'na gezmeye giden Pelin Baz, fotoğraf çekmek için çıktığı çay kenarındaki kayanın üzerinden dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Pelin, Kozluk İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Pelin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pelin'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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