Fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur, ecdat topraklarını fotoğrafladı

Sanatçı, Söğüt halkını başta pazar esnafı olmak üzere yerel esnafı da fotoğrafladı, fotoğraflanan yerler arasında günümüz içerisinde unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yer aldı. Söğüt ve çevre illerin yemek kültürünü de fotoğraflayan sanatçı, Osmanlı Mutfağından günümüze ulaşan lezzetleri kadrajına aldı.

Son olarak günümüz de tarihi dizilere ve sinema filmlerine kostüm diken atölyeleri kadrajına alan sanatçı çekimlerinin ardından Söğüt’ten ayrıldı.

“SÖĞÜT VE SÖĞÜT HALKI ÇOK MİSAFİRPERVER”

Barış Kerim Cesur ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Turizm açısından halen daha da gelişmekte olan Söğüt, halkı ile birlikte Ata Mirasına çok güzel sahip çıkıyor ve gayret gösteriyorlar.

Çekim yapmak için gittiğim her yerde çok ilgi ile samimiyet ile karşılandım. Bu güzel bir şey. Bu da kültürümüzden gelen kaide ve kuralları gösteriyor.

Söğüt Tarih açısından bu günlere gelmemize ışık tutmuş bir ilçe ve bir bölgedir ve hep böyle kalacaktır.” dedi.

“FOTOĞRAFLARKEN HİÇ ÇEKİNMEDİM”

Cesur açıklamasının devamında, “Fotoğrafları çekerken hiç çekinmedim, sonuçta bu fotoğraflar normal bir turistin gelip fotoğrafladığı fotoğraf ya da fotoğraflar değil bir nesile aktarılacak ışık tutacak yönlendirecek ve öğretecek fotoğraflar.

En güzeli de ülkemizin güzelliklerini her açıdan göstermek en güzel his diyebilirim. Bu yüzden de fotoğraf çekerken genelde karşımda ki kişi ya da kişilerin ruh hallerini ve beden dillerini de fotoğraflara yansıtmaya çalıştım ve çalışıyorum.

Onlarda zaten bunu gördükleri ve hissettikleri zaman daha da rahatlamış oluyorlar.” şeklinde konuştu.