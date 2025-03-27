Fotoğraf tutkunları akın etti! Şelale coştu

Van'a 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ilkbahar'da ziyaretçilere doyumsuz seyir sunuyor. Her mevsim ayrı güzel olan, ilkbahar mevsiminde de gürül gürül akıyor. Havaların ısınması ve karların erimesiyle debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ile doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminde şelalenin buzla kaplı hali, Pamukkale'deki travertenleri andırıyor.

Bölgeye fotoğraf çekmeye gelen Muradiye İlçe Tarım Müdürü Harun Altınkaynak, şelale manzarasının her mevsim ayrı bir güzellik sergilediğini söyledi.