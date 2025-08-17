Fotoğraf tutkunu mali müşavir, 180 türü fotoğrafladı

13 yıl önce hobi olarak fotoğraf çekmeye başlayan Mustafa Öztemiz, 2018 yılından bu yana ise kuş fotoğrafçılığına yöneldi. Birçok türe ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kuş fotoğrafçılığı için bulunmaz bir nimet olduğunu vurgulayan Öztemiz, Beyşehir'de 300'e yakın tür bulunduğunu, bunların 180'in üzerindeki türü ise bugüne kadar fotoğraflamayı başardığını söyledi. Beyşehir'de kuş fotoğrafçılığı ile kendisi gibi ilgilenen birkaç arkadaşının da olduğunu, zaman zaman birlikte mesai yaptıklarını anlatan Öztemiz, ilçe dışından da kuş fotoğrafı çekmek için bölgeye çok sayıda fotoğraf tutkununun geldiğini anlattı. Hobi olarak sürdürdüğü kuş fotoğrafçılığının mesleki stresi atmaya da iyi geldiğini aktaran ve kuşlarla ilgilenmesi dolayısıyla çevreyi daha çok dolaşıp kuşların arasında olmak ve arkalarından onları takip etmenin kendisi için oldukça keyif verici olduğunu belirten Öztemiz, yaşamlarına yakından tanıklık etmek ve yaşam şartlarını görmekle birlikte bulup göç rotalarını takip etmenin de kendisini için güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

"SAAT 06.00'DA KALKIP KAMUFLAJA GİREREK KUŞLARI GÖZLEYİP FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK GÜNE DAHA ZİNDE BAŞLAMAMA İMKAN SAĞLIYOR"

Kuş fotoğrafçılığı için öncelikle fotoğraf makinesinde tele objektif kullandıklarını, kuşlara biraz daha yaklaşabilmek için 400 mm ve üzeri lensler kullandıklarını anlatan Öztemiz, mesleği dolayısıyla çok yoğun olduğunu ve sabah 09.00'da işe başlamadan önce saat 06.00'da kalkıp kamuflaja girerek kuşları gözleyip fotoğraflarını çekmenin daha zinde olarak güne başlamasına da imkan sağladığını söyledi. Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanlarda yaşam süren çok sayıda tür olduğunu ve ilçe dışından göçle gelen türler de olduğunu vurgulayan Öztemiz, bunları da fotoğraflamaya çalıştıklarını ve bunların görsellerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığını anlattı. Takipçilerinin ve tanıyanların sürekli olarak "Beyşehir'de de böyle kuşlar var mıymış" sorusu ile karşılaştığını anlatan Öztemiz, bu tür kuşların bölgede olmayacağına inanan Beyşehirli sayısının çok fazla olduğunu, ancak görüp tanıdıkça onların da bu düşüncesinin değişerek bu durumdan mutlu olmaya başladığını kaydetti. Öztemiz, Beyşehir'de fotoğraflarını çektiği çok renkli türlerden diye nitelendirdiği arı kuşlarının da ilgi çeken türler arasında yer aldığını, sazlıklar arasındaki Bıyıklı Baştankara'nın da aynı güzellikte türler olduğunu, insanların bunların varlığından haberdar oldukça çok sevindiklerini anlattı.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYİP TÜKENEN GÖL KONUSUNDA YARDIM BEKLİYORUZ"

Öztemiz, kuş fotoğrafçısı olarak en fazla muzdarip oldukları konunun başında Beyşehir Gölünün sularının çekilmesi olduğunu da vurgularken, gözlerinin önünde eriyip tükenen göl konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Göl sularının çekilmesi ile kıyılarda sığlaşma, balçık ve bataklık oluştuğunu yaşanan bu tablo nedeniyle beslenme imkanları artan ve kolaylaşan sığ su kuşlarının bölgeye akın etmeye başladığını anlatan Öztemiz, "Yaşanan bu tablonun kuş fotoğrafçılığı için iyi yanları olabilir ama eksileri olan tarafı göl sularının azalması bizleri çok üzüyor. Göl kıyıları böyle bataklık hale gelip sığlaştıkça farklı kuş türleri de daha fazla ziyaret etmeye başlıyor. Mesela flamingolar (allı turna) göllerde derin su göllerine pek uğramazlar ama son birkaç yıldır Beyşehir'de flamingo popülasyonu artıyor. Çünkü onların da beslenme alanı sığ sular. 20-30 santim sularda beslenirler. Beyşehir Gölü yavaş yavaş bu statüye düştüğü için gölde çok flamingo görmeye de başladık. Ayrıca son dönemde Çeltikçi kuşlarının popülasyonu artış gösterdi. Beyşehir göç yolları üzerinde olduğu için ara sıra pelikanlarımız geliyor. Kuğular, kazlar geliyor. Yani şu son dönemde hem buranın kendi endemik türü olan kuşları hem de göç yolu nedeniyle gelen türleri görebiliyoruz" dedi.