﻿Fotoğrafı çekilen ilk kara deliğin etrafında dönen bir gaz kütlesi keşfedildi

Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan Sagittarius A* kara deliğinin etrafında dönen bir gaz kütlesi keşfedildi. Kütlenin kara delik etrafında 70 dakikada tam tur attığı aktarıldı. Samanyolu’nun merkezi, Sagittarius A* isimli devasa bir kara deliğe ev sahipliği yapıyor. Sagittarius A* tarihte ilk kez fotoğrafı çekilen kara delik olarak uzay araştırmalarında tarihi bir keşfin öznesi olmuştu.

Astronomlar, Güneş’ten neredeyse 4 milyon kat daha fazla kütleye sahip olan kara deliğin etrafında çok hızlı bir şekilde dönen gaz kütlesi keşfetti. Gaz kütlesinin saat yönünde döndüğü aktarıldı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Almanya’daki Radyo Astronomi Enstitüsü’nden astrofizikçi Max Planck, yeni keşif hakkındaki detayları şu şekilde paylaştı:

“Sagittarius A* çevresinde Merkür gezegenininkine benzer bir yörüngede dönen, ancak yaklaşık 70 dakika içinde tam bir döngü tamamlayan sıcak bir gaz baloncuğuna baktığımızı düşünüyoruz.”

Söz konusu gaz kütlesinin kara deliğin etrafında sadece 70 dakikada tam tur dönmesi, bu yapının ışık hızının %30’u kadar hızda hareket ettiğine işaret ediyor.