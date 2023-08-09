Fotoğraflarda kırmızı çıkan göz bebeği

Fotoğraflarda kırmızı çıkan göz bebeği rengi hastalık habercisi mi? İşte yanıtı…

Fotoğraflarda kırmızı çıkan göz bebeği

Editör: Erkavim Yıldırım

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Ertan, "Fotoğraf çekildiğinde çocukların, normal koşullarda göz bebeğinin içi kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom (göz kanseri) ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Bu da bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten, Retinoblastomun daha çok çocuklarda görülen kötü huylu bir tümör çeşidi olduğunu bildirdi. Retinoblastomu kalıtsal olarak görülmekle birlikte ailede bir öyküsü olmayan kişilerde de görülebildiğini dile getiren Erten, “Kötü huylu tümör olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmezse körlük ve ölüme kadar gidebilen sonuçları olabilir. Erken tanı için mutlaka çocukların ilk 6 ay içinde bebeklerin muayene edilmesini istiyoruz. Özellikle fotoğraf çekerken, normal koşullarda göz bebeğinin içinin kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Bu da bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur” diye konuştu.

"NADİR GÖRÜLEN HASTALIK"

Fotoğrafta gözüne flaş ışığı gelen çocuğun bir gözbebeğinin beyaz, diğerinin kırmızı olduğunu gören ailelerin kendilerine başvurabildiğini dile getiren Erten, “Bu da Retinoblastomla ilgili bizim için uyarıcı bir bulgudur. Retinoblastom çok nadir görülen bir hastalık. Kötü huylu olması nedeniyle erken tanıyla tedavi edilebilen bir rahatsızlık” dedi

Bu hastalığın genelde ilk 2 yaş arasında görüldüğünün altını çizen Yenal Erten, “Kalıtsal özelliği de olabilir. Görülen hastaların yüzde 40'ının ailesinde de bir Retinoblastom öyküsü olur. Yüzde 60'ında aile öyküsü yoktur. Burada en önemli nokta ilk 6 ay birinci, 2 yaşa kadar da ikinci kontrole mutlak getirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

AA

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