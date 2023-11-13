Fotoğrafları nefes kesti. Muratpaşalı voleybolcu Marina Markova ortalığı karıştırdı. Herkesi peşine taktı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un sezon başında transfer ettiği Rus voleybolcu Marina Markova voleybol dünyasını karıştırdı.

Fotoğrafları nefes kesti. Muratpaşalı voleybolcu Marina Markova ortalığı karıştırdı. Herkesi peşine taktı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Rus voleybolcu Marina Markova'yı sezon başında transfer etmişti.

23 yaşındaki Markova, Sultanlar Ligi'nde fırtına gibi esti.

İlk 8 haftada 139 sayı yapmayı başaran Markova herkesi peşine taktı.

Başta VakıfBank ve Eczacıbaşı olmak üzere yurt dışından da bazı kulüplerin Rus yıldız için yarışa girdiği belirtildi.

Kulübünden yapılan açıklamada ise "Muratpaşa Bld SigortaShop taraftarını ne takımımızdan ne de değerli oyuncumuz Markova'dan mahrum bırakmayacağız. Lig’e odaklı bir şekilde hırsımız ve mücadelemizle, takımımızın içerisindeki uyum ve mutluluğu maçlarımıza yansıttığımız gibi değerli taraftarımıza da yansıttığımızı düşünüyoruz. Çıkan asılsız haberlerin ilk olmadığının ve son olmayacağının da farkındayız. Görmezden ve duymazdan gelerek önümüzdeki maçlara bakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Markova sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da nefes kesiyor. İşte o fotoğraflardan bazıları.

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