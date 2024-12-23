Fotoğraftaki ünlü siyasetçiyi tanıdınız mı? 'Hey gidi günler hey...' mesajıyla paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt, X hesabı üzerinden paylaştığı çocukluk fotoğrafı, sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.

“HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİNİZ”

Son zamanlarda çıkışları ile dikkat çeken ve Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt sosyal medyayı hızlı kullanmaya devam ediyor. Siyasi kimliğinin yanı sıra gazetecilikle de bilinen Bağımsız milletvekili Enginyurt, X hesabında çocukluk döneminde arkadaşları ile çekindiği fotoğrafı, “Hey gidi günler hey! Kısa şortlu olan benim. Kavga küçükken ruhumuza işlemiş. Demek ki neymiş! Bizi asla korkutamazsınız.” ifadeleri ile paylaştı. Enginyurt’un paylaşımına sevenleri tarafından ‘hiç değişmemişsiniz’ yorumları yapıldı.

Hey gidi günler hey!

Kısa şortlu olan benim.

Kavga küçükken ruhumuza işlemiş.

Demek ki neymiş!

Bizi asla korkutamazsınız. pic.twitter.com/pC9adqUH9q — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 22, 2024

ADALETİNİZ BATSIN, YAZIKLAR OLSUN

Enginyurt ayrıca bugün araçlardaki MTV artışının yüzde 49 olmasını eleştirerek, “Araçların MTV artışı %49 olmuş. Sayın Erdoğan, aldığın kadar vermeyide bir başarsan. Ama ne gezer. Anlaşılan ALMA ağacının altında büyüdünüz. Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun.” dedi.

Araçların MTV artışı %49 olmuş.

Sayın Erdoğan, aldığın kadar vermeyide bir başarsan.

Ama ne gezer.

Anlaşılan ALMA ağacının altında büyüdünüz.

Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 23, 2024

“BÜTÜN MUHALEFETE ÇAĞRIMDIR”

Muhalefete de çağrıda bulunan Enginyurt, “Bütün Muhalefete çağrımdır; Erdoğan, kendini en güçlü hissettiği bir dönemi yaşıyor.. 2025 Haziran veya Kasım da erken seçime gidebilir. Öyleyse Halil İbrahim sofrasını tekrar kurarak, TÜRKİYE İTTİFAKI etrafında kenetlenmek gerekir. Erdoğan'ın oyununu ancak böyle bozarız.” ifadelerini kullandı.