Fotokapana ilk kez bir 'boz ayı' takıldı

Manisa Akhisar'da, yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu bölgelerde tür izleme çalışmaları yapıyor. Akhisar ilçesi Pekmezci mevkisinde yerleştirilen fotokapanlara, ekim ayında farklı günlerde boz ayı yansıdı. Daha önce kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi birçok türü kaydeden fotokapanın, ilk kez boz ayıyı görüntülemesi büyük heyecan yarattı.