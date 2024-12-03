Fotokapana ilk kez bir 'boz ayı' takıldı

Kaynak: İHA
Fotokapana ilk kez bir 'boz ayı' takıldı

Manisa Akhisar'da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi.

Manisa Akhisar'da, yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu bölgelerde tür izleme çalışmaları yapıyor. Akhisar ilçesi Pekmezci mevkisinde yerleştirilen fotokapanlara, ekim ayında farklı günlerde boz ayı yansıdı. Daha önce kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi birçok türü kaydeden fotokapanın, ilk kez boz ayıyı görüntülemesi büyük heyecan yarattı.

Son Haberler
Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı! Kaza anı kameraya takıldı
Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı! Kaza anı kameraya takıldı
Yaşından utanma, başından utan…
Yaşından utanma, başından utan…
Ucube Rejimden kurtulmadan Demokrasimiz kurtarılamaz
Ucube Rejimden kurtulmadan Demokrasimiz kurtarılamaz
Erken seçim pazarlığı başladı
Erken seçim pazarlığı başladı
'Deliler ırmağı'
'Deliler ırmağı'