Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara kızıl geyikler bırakılmasına yönelik proje yürütülüyor.

Projeyle doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistem dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyikler, belli aralıklarla doğaya salınarak GPS tasma ve fotokapanla izleniyor.

Kartepe ilçesi Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda, geçen yıl salınan 15 kızıl geyiğin ardından bugün de 7 geyik daha doğaya bırakıldı. Proje kapsamında gelecek ay 8 kızıl geyiğin daha doğayla buluşmasıyla sayı 30'a ulaşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kızıl geyiklerin Samanlı Dağları'nın önemli türlerinden biri olduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile üretme ve doğaya salma faaliyeti yürüttüklerini, doğada ekosistemin ayrılmaz parçası olan bir türün yeniden orada tutulmasını sağlayacak faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Büyükakın, "Geyiklerin buraya salınması, buradaki biyoçeşitliliğin devamı açısından da başka bir anlam ifade ediyor. Bu, sürdürülebilirliğin, ekosistemin devamının sağlanması ve geleceğin korunması anlamına geliyor." dedi.

Büyükakın, avlanma yasaklarına uymayan ve uyarılara aldırış etmeyenlerin, toplumun ortak yararı için bedeli ne olursa olsun cezalandırılacağını kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ise Samanlı Dağları'na geçen yıl bırakılan 15 kızıl geyiği teknik ekipler ve fotokapanlarla takip etme fırsatı yakaladıklarını anlattı.

Amaçlarının, kızıl geyiklerin bundan sonraki süreçte buradaki koruma ve yönetim planlarını ortaya koymak olduğunu dile getiren Ulu, popülasyonun artmasıyla bölgenin foto safari ve gözlem turlarıyla önemli cazibe merkezi haline gelmesine ve burada ekoturizmin de gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

Programa, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve MHP İl Başkanı Tuncay Batı da katıldı.