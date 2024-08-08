Fotokopi çekimi sırasında borçlusu olduğu 523 bin liralık senedi yuttu

Kaynak: DHA
Fotokopi çekimi sırasında borçlusu olduğu 523 bin liralık senedi yuttu

Beyoğlu'nda, gayrimenkul anlaşmazlığı yaşayan Tugay Üstün ve alacaklısının avukatı Fatih Arslan'ın bir kırtasiyede yaşadığı ilginç olayda, Tugay Üstün 523 bin liralık senedi fotokopi çekimi sonrası yuttu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından avukat Arslan, Üstün'den şikayetçi oldu.

Olay, Beyoğlu'nda meydana geldi. Gayrimenkul konusunda anlaşmazlık yaşayan Tugay Üstün ve avukat Fatih Arslan, çözüm arayışıyla önce tapuya, ardından bir kırtasiyeye gitti.

Burada, iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere senet kırtasiye çalışanı tarafından uzatıldı. Ancak, senedi alıp yutan Tugay Üstün, kırtasiyede şaşkınlık yarattı. Yaşanan olayın anları, kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

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