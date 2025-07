Fournier yalanladığı haberi gerçekleştirdi: 3 yıl daha Olimpiakos'ta!

Olimpiakos 33 yaşındaki Evan Fournier ile sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz günlerde bu haber, medyaya düşmesiyle birlikte Evan Fournier tarafından "Yalan haber. Ben hiçbir şey imzalamadım." şeklinde bir açıklamayla yalanlanmıştı. Ancak şimdi Fransız oyuncu Olimpiakos ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imzayı attı.

Fournier, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de 37 maçta ortalama 16.1 sayı, 2.2 ribaund, 2.6 asist ve 1.1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Yunanistan Ligi’nde ise 20 karşılaşmada 9.4 sayı ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.

Sözleşmesini yeniledikten sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu, "Olympiakos beni aile gibi karşıladı. Bu yeni bir bölüm değil. Güçlü bir şeyin devamı. Bu kutsal kulübün 3 sezon daha bir parçası olmaktan dolayı daha mutlu olamazdım." ifadelerini kullandı.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️????

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI