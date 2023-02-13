Depremzede canlı yayında tepki gösterdi. FOX muhabiri gazeteci gibi davrandı. Yandaşlara örnek olsun

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremin 8. Gününde açıklanan verilere göre 31 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bini aşkın vatandaş da yaralandı. Ancak depremin ilk gününden itibaren ekiplerin geç geldiği ve ekip sayısının yetersiz olduğu depremezedeler tarafından dile getirilmişti.

Depremle ilgili enkaz ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yardan da depremzedelere yardım için toplumdaki seferberlik sürüyor. FOX Tv Muhabiri Gamze Dondurmacı ile bir depremzede arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Gamze Dondurmacı, İspanyol askerlerinin deprem bölgesinde olduğunu izleyicilere aktarırken bölgedeki bir vatandaş muhabire tepki gösterdi.

Vatandaş muhabire "Neyi çekiyorsun? Enkazı mı çekiyorsun? Kurtar o zaman, 8 gün oldu" sözlerini kullandı.

Gazetecinin Habertürk ve Show TV gibi yayıp depremzedenin sesini kısmadı. Muhabirin depremzedeye konuşmasına söz vermesi takdir topladı.

HABERTÜRK VE SHOW TV TEPKİ TOPLAMIŞTI

Depremin 7. gününde HaberTürk canlı yayın yaparken kameralarının yanına gelen bir vatandaş gazetecilere isyan etti. Annesinin ve kardeşinin enkaz altında olduğunu söyleyen depremzede kadın, kameraların çalışma olmayan yerleri çekmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"ÇALIŞMA VAR DİYE BURAYI ÇEKİYORSUNUZ"

Depremzede kadın, "Burada gördüğünüz 500 tane adam, bir tanesi orada yok. Benim annem orada enkaz altında, siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz! Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle ikinci katta, neden çekmiyorsunuz orayı, habercilik bu mu! Çalışma var diye siz burayı çekiyorsunuz, benim annem orada, bir tane çalışan yok!" diyerek sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaştı. Enkazdan çıkarılan bir kadının, "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir ise konuyu değiştirmeye çalışarak, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi. Bu sözleri söylerken muhabir depremzedenin yanından uzaklaşmaya çalıştı.

HABERTÜRK DE SESİ KESMİŞTİ

Deprem bölgelerinden Hatay’ın İskenderun ilçesinden de bir vatandaş Erdoğan’a tepki göstermişti. Vatandaşın “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti… Nerede” dediği sırada Habertürk yayının sesini kesmişti.