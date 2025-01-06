Fox Sports'ta ahlaksız teklif skandalı yargıya taşındı

Los Angeles’ta, eski Fox Sports sunucusu Skip Bayless’in saç stilisti Noushin Faraji’ye cinsel tacizde bulunduğu ve 1.5 milyon dolar karşılığında seks teklif ettiği iddialarına dair dava açıldı. Faraji, 10 yıldan fazla süredir Fox’ta çalışıyordu. California Yüksek Mahkemesi’ne geçen hafta sunulan davada, Faraji’nin avukatları Bayless, Fox Sports ve Fox Corporation’dan tazminat talep ediyor.

Faraji, Bayless’in 2017’de başlayıp 2024 yılına kadar devam eden davranışlarını anlatıyor. Bayless’in kendisine sarılmalar, öpücükler ve hayatını değiştirebileceğini belirten cinsel içerikli teklifler yaptığı iddia ediliyor. 2021 yılında ise Bayless, Faraji’ye 1.5 milyon dolar teklif etmiş ve reddedilmesinin ardından işini kaybetmesi için tehditte bulunmuş.

Faraji, başta bu durumu gizli tutmuş ancak tehlikede olduğunu düşündüğü için dava açma kararı almış. Bayless’in 2024’teki işten çıkarılmasının ardından Faraji de benzer şekilde işten çıkarıldığını, bunun da sahte gerekçelerle yapıldığını belirtiyor. Ayrıca, dava Fox Sports çalışanlarının tam maaş ve mesai ücretlerinin ödenmediğini de iddia ediyor.

Fox Sports, iddiaları ciddiye aldığını ancak dava süreci devam ettiğinden daha fazla yorum yapamayacaklarını açıkladı. Faraji, Bayless ve Fox Sports’a karşı açtığı davada, diğer çalışanları da kapsayan bir sınıf davası talep ediyor.