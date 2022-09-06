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FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor

FOX TV'nin iddialı dizisi "Senden Daha Güzel", 14 Eylül'de 17. bölümüyle final yapacak.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:37
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FOX TV'nin iddialı dizisi 'Senden Daha Güzel' final yapıyor

FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor
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FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve başrollerinde Cemre Baysel ile Burak Çelik’in yer aldığı "Senden Daha Güzel" dizisi için final kararı alındı. Dizi, 17 Eylül’de ekrana gelecek 14. bölümüyle ekrana veda edecek.

Tv100'ün haberine göre, yeni sezon için hazırlanan 'Kusursuz Kiracı' dizisinin salı gününde yayınlanmasına karar verilmesinin ardından kanal 'Senden Daha Güzel'i cumartesi akşamının programına aldı. Yayın günü değiştirilen dizi, reytinglerde beklentilerin altında kaldı.

Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği 'Senden Daha Güzel'in oyuncu kadrosunda Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Şafak Pekdemir yer alıyor.

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