Francesca Chillemi ikinci kez anne oluyor

Ünlü oyuncu Francesca Chillemi, Benevento’da düzenlenen BCT Sinema ve Televizyon Festivali’nde beyaz elbisesiyle kırmızı halıda yürürken ikinci bebeğini beklediğini duyurdu. Daha önce 2016’da Stefano Rosso’dan dünyaya gelen Rania’nın annesi olan Chillemi, bu kez sevgilisi Eugenio Grimaldi ile bir kız çocuk bekliyor. İkilinin ilişkisi ilk kez Temmuz ayında Gente dergisi tarafından Capri’de belge altına alınmıştı.

Eugenio Grimaldi, Napoli merkezli köklü bir denizcilik ailesinin 38 yaşındaki yöneticisi. Francesca’nın Rania’yı tanıştırdığı, Eugenio’nun da üç çocuğunu oyuncuya takdim ettiği belirtiliyor. Grimaldi’nin çocukları, önceki evliliği Veronica Resca ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiden dünyaya gelmişti.

Chillemi, mutlu haberi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. “VerissimoTV” tarafından yayınlanan bir videoda ise altı aylık hamile olduğu ifade ediliyor. Doğumun eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.