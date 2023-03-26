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Portekiz Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP'de sezonun ilk yarışı olan Portekiz Grand Prix'sinde kazanan İtalyan Francesco Bagnaia oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:49
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Francesco Bagnaia'den Portekiz Grand Prix zaferi

Portekiz Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de sezonun ilk yarışı, Portekiz Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Portimao Pisti'nde, 25 tur üzerinden yapıldı.

Ducati pilotu ve aynı zamanda son MotoGP dünya şampiyonu İtalyan Francesco Bagnaia, yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ilk galibiyetini kazandı.

MotoGP'de 2023 sezonu 26 Mart'taki Portekiz Grand Prix'si ile başladı ve 21 yarış sürecek takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 26 Kasım'da Valencia Grand Prix'si ile sona erecek.

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