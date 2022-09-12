﻿Roma'nın efsanesi Totti detaylarıyla açıkladı: Eşim Ilary beni birden fazla adamla aldattı

İtalya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, Roma Kulübü'nün efsanesi Francesco Totti, 2 ay önce 17 yıllık eşi Ilary Blasi'den boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak da ünlü çiftin birbirini aldatması olarak gösterilmişti.

Ilary Blasi, "20 yıl ve üç harika çocuğun ardından, Francesco Totti ile evliliğimiz bitti. Ayrılık sebebimiz bize özel kalacak ve daha fazla açıklama yapmayacağız. Herkesi özel hayata saygıya ve spekülatif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum" derken, Totti ise "Evliliğimizdeki krizi çözmeye çalıştım ama ne kadar acı verse de ayrılığın kaçınılmaz olduğunu anladık. Son aylarda yaptığım ve söylediğim her şey çocuklarımı korumak içindi. Onlar benim en kıymetlim. Girdiğimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onların gelişimleri için mücadele edeceğiz. Sevgili eşime her zaman güvendim ve saygı duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Totti bu açıklamasından 2 ay sonra suskunluğunu bozdu. İtalya'nın Corriere Della Sera gazetesine konuşan Totti, boşanmasıyla ilgili şunları söyledi:

- Bu konuda konuşmayı hiç düşünmüyordum ama benden başka herkes konuştu. Çocuklarımın yanlış şekilde acı çekmelerini istemiyorum. Başta şunu söylemek istiyorum. İlk aldatan ben değildim. Kusursuz evlilik yoktur bunu biliyorum. Bizimki de mükemmel değildi. İlk olarak 2016 yılında, futbolculuk kariyerimdeki son yılda krizler çıkmaya başladı. Üzgündüm, ona ihtiyacım vardı ama bana o ilgiyi göstermiyordu.

- Geçen yılın Eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. Ben de cevap olarak 'İmkansız' diyebiliyordum. Ciddi olduklarını, Ilary'nin birden fazla kişiyle beni aldattığını söylüyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum.

- Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok daha eskiye dayanıyordu. Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması benim için şoktu. Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar gözümün önündeydi işte. Otellerde buluştukları yazıyordu mesajlarda. Kuaförü Alessia'nın da bu buluşmalara aracılık ettiğini anladım. Diğer kişilerin isimlerini vermeyeceğim.

- Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bir gün bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim.' İnanamadım.

- Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu.

- Noemi ile ilk başta arkadaştım. Stadyumda fotoğraflandığımız gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından maça gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana oturuyor olurduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki. İlişkimiz bu yılın başında başladı diyebilirim. Tekrar ediyorum; ilk aldatan asla ben olmadım.

- Aldatıldığımı öğrendiğim ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları. Bildiklerimi, bulduklarımı ona söyledim. Daha sonra kuaförü Alessia ile yüzleştirdim. İkisi de inkar ediyordu. Aynı tarihlerde o adamlarla görüşmeye devam ediyordu. Bu basına düşmeden ben ve Neomi ile ilgili haberler basına düştü.

- Boşanmamızdan sonra babası, eşyalarını almak için evimize geldi. Daha sonra fark ettim ki saat koleksiyonumun hepsini alıp götürmüş. Kutuları ve garanti belgeleriyle beraber götürmüş. Yanlışlıkla olabilecek bir şey değil.