Justin Bieber ile yaşadığı aşkın ardından duygusal gelgitleri ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla bir dönem global magazin gündeminde yerini koruyan Selana Gömez’in sivri yükselişi sürüyor.

Benny Blanco ile bir süredir aşk yaşayan Gomez’in gösterişli bir düğünle evleneceği konuşulurken aldığı keskin kararla 27 Eylül’de gizli bir düğünle evlendi.

Bir dönem yakın dostu olan ve Gomez’e böbreğini veren Francia Raisa düğünde olmaması dikkatlerden kaçmadı. Raisa ise aynı gün sosyal medya paylaşımlarıyla başka bir yerde olduğunu

göstermişti.

‘SELENA ARTIK KENDİ HAYATINI YAŞIYOR’



Raisa, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Evlendiğini biliyorum ve onun için mutluyum. Selena artık kendi hayatını yaşıyor, çoktan milyarder oldu. Başından beri bana bunun bir bağış olduğu söylendi. Kiliseye bağış yaptığınızda arayıp paramı ne yaptınız diye soramazsınız. Bu da öyle bir şeydi. Hayatta olduğum ve bir hayat kurtardığım için mutluyum.”