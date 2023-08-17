Frankfurt Havalimanı'nı su bastı

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda su baskını meydana geldi. Apron göle dönerken, uçaklar sular altında kaldı.

Frankfurt Havalimanı'nı su bastı

Almanya'nın güneybatı ve orta kesiminde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. Hessen eyaletindeki Frankfurt'ta sokaklar, altgeçitler, bodrum katlar ve tren istasyonları sular altında kaldı. Frankfurt Havalimanı'nda ise apron göle döndü, uçaklar su içinde kaldı.

Yaklaşık 70 uçuş iptal edilirken, Frankfurt Havalimanı varışlı 23 uçuş diğer havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanındaki yer hizmetleri 2 saatten fazla süreyle durduruldu, yolcuların uçuş saatinden 2,5 saat önce havalimanında olmaları yönünde uyarı yapıldı.

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