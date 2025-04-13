Frankfurt, Heidenheim karşısında fırtına gibi esti

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Tottenham ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi Bundesliga’daki istikrarını korudu. Ligin 29. haftasında sahasında ağırladığı 1. FC Heidenheim’ı 3-0 mağlup eden Frankfurt, ligdeki üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı. Karşılaşma öncesi rakip teknik direktör Frank Schmidt’in "sandviç maç" olarak nitelendirdiği bu mücadele, Frankfurt için hem moral hem de Şampiyonlar Ligi bileti adına kritik bir virajdı.

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HÜCUM ÜÇLÜSÜNDEN TAM İSABET

Frankfurt’un hücum hattı etkileyici bir performans ortaya koydu. Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya ve Hugo Ekitiké üçlüsü, her biri en az bir skor katkısı sağlayarak galibiyette kilit rol oynadı. Maçın yedinci dakikasında Heidenheim kalecisi Kaua Santos’u zorlayan ilk isim Siersleben oldu ancak konuk ekibin bu cesur başlangıcı kısa sürdü.

dakikada hızlı bir kontra atakta Chaibi’nin pasında Bahoya, ceza sahasında topu ağlara göndererek Frankfurt'u 1-0 öne geçirdi. Hücum hattındaki bu senkronizasyon, ilerleyen dakikalarda da devam etti.

İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan isim ise savunma oyuncusu Robin Koch oldu. 42. dakikada Theate’in ortasında topu Ekitiké kontrol etti ve uygun pozisyondaki Koch’a bıraktı. Koch, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Heidenheim ise ilk yarı boyunca topa daha fazla sahip olsa da etkili atak geliştirmekte zorlandı.

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HEİDENHEİM'IN MÜCADELESİ YETMEDİ

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Heidenheim, özellikle Conteh’in sahaya girmesiyle tempoyu artırdı. 57. dakikada Pieringer'in kaçırdığı net fırsat, konuk ekibin maça ortak olma şansını elinden aldı. Bununla birlikte maç, giderek tempolu bir hal aldı. Siersleben’in ters kafa vuruşu topu direkten döndürürken, Frankfurt kalecisi Müller de Ekitiké’nin şutunu harika çıkardı.

Dakikalar 71’i gösterdiğinde sahneye bu kez Hugo Ekitiké çıktı. Brown’un hazırladığı pozisyonda Ekitiké topu ağlara göndererek skoru 3-0’a taşıdı. Bu golle birlikte genç Fransız yıldız sezonun 14. golüne ulaştı. Son bölümlerde ise Eintracht’ın yeni transferi Wahi, iki net pozisyonda fileleri havalandıramadı ve ilk golünü atma fırsatını kaçırdı.

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FRANKFURT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KİLİTLENDİ

Eintracht Frankfurt bu sonuçla puanını 56’ya yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Şimdi gözler perşembe günü İngiltere’de Tottenham ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Bu mücadele, saat 21.00’de başlayacak ve turu geçmeleri halinde Frankfurt’un Avrupa’daki yürüyüşü devam edecek. Öte yandan Heidenheim, ligde kalma mücadelesi verdiği bu haftada lider Bayern Münih’i ağırlayacak.

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KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Frankfurt'un galibiyet serisi evinde üç maça çıktı.

Heidenheim üst üste dördüncü maçından galibiyet çıkaramadı.

Hugo Ekitiké’nin bu sezon ligdeki gol sayısı 14’e yükseldi.

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Tottenham maçına kadar oyuncularını rotasyonla dinlendirmeye devam edecek.

Heidenheim kalecisi Müller, skora rağmen kritik kurtarışlarla farkın açılmasını önledi.

Eintracht Frankfurt, ligdeki başarısını Avrupa’ya da taşıyabilir mi? Perşembe günü Tottenham karşısında alınacak sonuç bu soruya net bir yanıt verecek. Ancak görünen o ki, Bundesliga’da Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım daha atıldı.