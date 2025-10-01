Frankfurt'a acı deja vu: Galatasaray'a attı, Atletico'dan yedi!

Real Madrid'e karşı kazandığı 5-2'lik derbi zaferinin moraliyle Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'u Metropolitano'da ağırlayan Atletico Madrid 5 gol de Alman temsilcisine atarak farklı bir galibiyete daha imza attı.

İlk maçta Galatasaray’ı 5-1 yenen Frankfurt, Atletico Madrid karşısında aynı tarife ile dağıldı.

Atletico Madrid'de 5 gol de farklı isimlerden geldi. İspanyol ekibinde Raspodori, Le Normand, Griezmann, Simeone ve Julian Alvarez ağları havalandırırken E.Frankfurt'un tek golünü ise Burkardt kaydetti.

İlk maçta Liverpool'a 3-2 mağlup olan Atletico Madrid bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk