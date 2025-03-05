Frankowski transferi her şeyi tepetaklak etti: Büyük pişmanlık yaşıyorlar

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi ara transfer döneminde 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Lens kadrosunun vazgeçilmez parçalarından biri olan Frankowski'nin ayrılığı Fransız taraftarları ayağa kaldırmış ve bu transfer dolayısıyla yönetime büyük tepki gösterilmişti.

Öte yandan Lens, Frankowski'nin ayrılışından sonra tepetaklak oldu. Polonyalı futbolcunun vedası sonrası 4 maça çıkan Fransız ekibi, bu karşılaşmaların tamamını kaybetti.

Ligue 1'de 4 maçtır puan yüzü görmeyen Lens, bu hafta da zorlu Marsilya deplasmanına çıkacak. Lens, 24 haftası geride kalan Ligue 1'de 33 puanla 9. sırada yer alıyor.