Frankowski'den Galatasaray sözleri

Galatasaray, Przemysław Frankowski’nin, 1+1 yıllığına Rennes’e kiralamıştı. Oyuncu basın toplantısında sarı kırmızılı takımda geçirdiği zamanı anlattı.

Frankowski "Türkiye’deki dönemimden memnun değilim diyemem. Güzel bir tecrübeydi. Her şeyi kazandık; hem ligi hem de Türkiye kupasını. Ancak oynadığım mevki ile ilgili, transfer olmadan önce Okan Buruk, tıpkı Lens kulübünde oynadığın gibi 3-4-3 oynayacağız dedi. 45 dakika sonunda 4-4-2’ye geçtik ve ben sağ bek oldum. Kazanınca da bu sistemi korudu. Benim için biraz oldu. Rennes kulübünün opsiyonu var. Umarım uzun yıllar Rennes forması giyerim." ifadelerini kullandı.