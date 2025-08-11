Frankowski'den Galatasaray sözleri

Kaynak: Haber Merkezi
Frankowski'den Galatasaray sözleri

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Przemysław Frankowski açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Przemysław Frankowski’nin, 1+1 yıllığına Rennes’e kiralamıştı. Oyuncu basın toplantısında sarı kırmızılı takımda geçirdiği zamanı anlattı.

Frankowski "Türkiye’deki dönemimden memnun değilim diyemem. Güzel bir tecrübeydi. Her şeyi kazandık; hem ligi hem de Türkiye kupasını. Ancak oynadığım mevki ile ilgili, transfer olmadan önce Okan Buruk, tıpkı Lens kulübünde oynadığın gibi 3-4-3 oynayacağız dedi. 45 dakika sonunda 4-4-2’ye geçtik ve ben sağ bek oldum. Kazanınca da bu sistemi korudu. Benim için biraz oldu. Rennes kulübünün opsiyonu var. Umarım uzun yıllar Rennes forması giyerim." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı
Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı
Yoldan geçerken yaptığı hareket takdir topladı
Yoldan geçerken yaptığı hareket takdir topladı
Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu
Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki
Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var
Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var