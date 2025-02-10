Frankowski'den Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray devre arası transfer döneminin 5.transferini Polonyalı oyuncuyu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Przemyslaw Frankowski uçakla İstanbul'a uçakla gelirken Galatasaray taraftarına bir mesaj verdi.

Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Frankowski "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek yeni taraftarlarına selam gönderdi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FRANKOWSKİ KİMDİR?

Przemyslaw Frankowski, 12 Nisan 1995 tarihinde Polonya'nın Gdańsk kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Polonya'da başlayan ve ardından Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire forması giyen Frankowski, son olarak Ligue 1 takımlarından RC Lens'te oynadı. Hızlı ve hücuma katkı sağlayan yapısıyla dikkat çeken Frankowski, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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