Frankowski transferinde Galatasaray'a kötü haber

Devre arasındaki transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Polonyalı sağ bek oyuncusu ile anlaşıldığı ve kulübüyle görüşmelerin sürdüğü haberleri gelirken Lens cephesinden izin çıkmadı.

"FRANKOWSKI SATILMAYACAK"

RC Lens Teknik Direktörü William Still oyuncusu hakkında konuşurken "Przemysław Frankowski, Nice maçında zihinsel anlamda hazır olmadığı için oynatılmadı. Kulübün duruşu net. Frankowski satılmayacak." ifadelerini kullandı.