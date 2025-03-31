Frankowski’nin kırmızı kartı Polonya’da olay oldu: Çarpıcı ayrıntıya dikkat çektiler

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Frankowski’nin kırmızı kartı Polonya’da olay oldu: Çarpıcı ayrıntıya dikkat çektiler

Galatasaraylı Frankowski’nin Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart Polonya’da manşetleri süsledi. Çıkan haberlerde kırmızı kartla ilgili bir ayrıntı dikkat çekti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray’ın tek golcü ise Torreira’dan geldi. Galatasaray deplasmanda kaybettiği derbi ile sadece 3 puanı değil ayrıca namağlup unvanını da kaybetti.

Öte yandan Galatasaray’da Frankowski, Beşiktaş’ta ise Semih Kılıçsoy gördükleri kırmızı kartla takımlarını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’da Frankowski’nin gördüğü kırmızı kart Polonya’da manşetlere taşındı.

Yasin Kol'un önce sarı kart ardından VAR uyarısı ile direkt kırmızı kart gösterdiği sarı-kırmızılıların Polonyalı oyuncusunun, yine Polonyalı bir VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakemin uyarısı üzerine oyundan atıldığına vurgu yapan Polonya basını, "Frankowski'nin kırmızı kartını bir Polonyalı belirledi" diye yazdı.

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