Fransa, 2025 bütçesini oylamaya sunmadan geçirecek

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2025 bütçe tasarısının, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçeceğini açıkladı.

Fransa'da hükümet, bir önceki Michel Barnier yönetiminin devrilmesine yol açan, bazı tasarıları mecliste oylanmadan geçirme yetkisi veren Anayasa maddesinin, 2025 bütçesi için de uygulanması amacıyla başvuracağını duyurdu.

Hükümetlere bazı tasarıları oylamaya sunmadan meclisten geçirme yetkisi verdiği için muhalefetin tepkisini çeken Anayasa'nın 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası, geçen yılın sonunda onaylanması gereken gecikmiş 2025 bütçe tasarısı için de gündeme geldi. Fransa Başbakanı François Bayrou, yarın Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa'nın verdiği yetkiyi devreye sokacaklarını kaydetti.