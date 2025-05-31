Fransa 29 yıl sonra kupa gördü

Şampiyonlar Ligi’nde ilk şampiyonluğunu kazanan PSG, aynı zamanda Fransa’ya 29 yıl sonra bir Avrupa kupası getirdi.

Avrupa kupalarında son 30 yılda başarı gösteremeyen Fransız temsilcileri adına son kupayı yine PSG 1995/96 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nı kazanarak getirmişti.

Fransız devi daha önce yalnızca 2020 yılında final oynamış ve Bayern Münih’e 1-0 mağlup olarak kupayı ellerinden kaçırmıştı.

Fransa ekipleri arasında Şampiyonlar Ligi’ni kazanan tek takım ise 92/93 sezonunda kupayı müzesine getiren Marsilya olmuştu.