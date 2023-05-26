Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi

Sezonun 3. ve tek toprak kort Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek erkek kategorisinde kuralar çekildi.

Fransa Açık’ta 14 kez şampiyon olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran İspanyol Raket Rafael Nadal ise yaşadığı sakatlık sonucu Fransa Açık’a katılamayacağını açıklamıştı.

Rafael Nadal’ın yokluğunda şampiyonluk adaylarının olası Fransa Açık yolu ise şöyle:

NOVAK DJOKOVİC

1. Tur: Elemelerden gelecek isim

2. Tur: O’Connell (85)/Daniel (110) 3. Tur: Shapovalov (31) 4. Tur: Norrie (14)/Musetti (18) Çeyrek Final: Tsitsipas (5) Yarı Final: Djokovic (3) Final: Medvedev (2)/Rune (6)/Sinner (8) CARLOS ALCARAZ