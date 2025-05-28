Fransa Açık'ta ilk sürpriz geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

2022 ve 2023 yıllarında Fransa Açık'ta finale ulaşan Norveçli Ruud, Borges karşısında ilk seti 6-2 kazansa da sonraki setleri 4-6, 1-6 ve 0-6 kaybetti. 2024 Fransa Açık tek kadınlar finalisti İtalyan Jasmine Paolini, Avustralyalı raket Ajla Tomljanovic'i 6-3 ve 6-3 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng (kadınlar 8 numaralı seribaşı), Kolombiyalı Emiliana Arango karşısında 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.