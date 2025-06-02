Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek final'de

Düzenleme: Kaynak: AA
Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek final'de

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson, çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı. Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KADINLARDA BOISSON GALİP

Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.

tf3jmwoa.jpg

Son Haberler
Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı! Tüketicilere müjdeli haber
Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı! Tüketicilere müjdeli haber
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı
Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek final'de
Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek final'de
Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Can Borcu’nda büyük skandal! Seyirciyi çileden çıkardı
Can Borcu’nda büyük skandal! Seyirciyi çileden çıkardı