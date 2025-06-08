Fransa Almanya'yı devirdi 3. oldu

Stuttgart'taki Mercedes-benz Arena'da oynanan üçüncülük müsabakasında Almanya'nın 33. dakikada VAR kararıyla penaltısı iptal edilirken Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappe, 45. dakikada takımını öne geçirdi.

FİNAL MAÇI 22.00'DE

Almanya, 54. dakikada ağları buldu ancak VAR kararıyla gol sayılmadı. Fransız orta saha Michael Olise, 84. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Fransa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Portekiz ve İspanya arasında oynanacak Uluslar Ligi final maçı, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.