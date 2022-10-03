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Fransa Başbakanı, Avrupa'ya ihraç edilen Ukrayna tahılına ilişkin iddiayı yalanladı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Moskova'nın iddiasının aksine, Avrupa'ya ihraç edilen Ukrayna tahılının yüzde 70'inin Afrika'ya veya Asya'ya gönderildiğini savundu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:42
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Fransa Başbakanı, Avrupa'ya ihraç edilen Ukrayna tahılına ilişkin iddiayı yalanladı

Fransa Başbakanı, Avrupa'ya ihraç edilen Ukrayna tahılına ilişkin iddiayı yalanladı
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Ulusal Meclisin yeni yasama dönemi açılışında konuşan Borne, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve Fransa'daki etkilerini değerlendirdi.
 
Borne "dayanışma koridorları" vasıtasıyla Ukrayna'dan 14 milyon ton tahılın çıkartıldığını belirterek "Moskova'nın yanıltıcı iddialarının aksine, Avrupa'ya ihraç edilen tahılın yüzde 70'i, daha sonra Afrika'ya veya Asya'ya gönderildi" dedi.
 
Bu savaşın, Fransa ve Avrupa için gıda egemenliği oluşturulmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade eden Borne, küresel bir gıda krizinin olası olduğunu kaydetti.
 
Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyetinin 350 milyar eurodan fazla olarak tahmin edildiğine işaret eden Borne, gelecek aylarda Fransız şirketlerini harekete geçirmek için Ukraynalı yetkililerle Paris'te ekonomi konferansı düzenleyeceklerini söyledi.
 
Borne, savaşın başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları anımsatarak bunların işe yaradığı değerlendirmesinde bulundu.
 
Fransa Başbakanı, "Bu yaptırımlardan vazgeçmek, Ukrayna'dan vazgeçmek olur" dedi.
 
Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanma tehdidini savurduğunu belirten Borne, Rusya’nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.
 
Enerji fiyatlarının yükselişiyle ilgili Borne, "kışı göğüslemeye hazır olduklarını" dile getirdi.
 
Borne ayrıca "Rusya NATO'yu zayıf ve bölünmüş bulacağını düşündü, onu yeniden birleştirdi" değerlendirmesinde bulundu.

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