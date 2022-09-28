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Fransa bir camiyi daha kapatıyor

Son 2 yılda 23 camiyi kapatan Fransa yönetimi, imamına radikalcilik isnat ettiği bir caminin daha kapatılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 21:58
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Fransa bir camiyi daha kapatıyor

Fransa bir camiyi daha kapatıyor
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BFMTV ve Le Figaro’nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Bas-Rhin bölgesindeki Obernai Camisi'nin kapatılması prosedürünü başlattı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından Le Figaro haberini, “İslami ayrılıkçılığa karşı mücadele Cumhurbaşkanı'nın talebiyle sürüyor” ifadeleriyle paylaştı.

Darmanin, “Son 2 yılda, 23 ayrılıkçı ibadethane kapatıldı” ifadesini kullandı.

Bakanlık, caminin imamını, radikal tebliğ faaliyetlerinde bulunmak, Fransız toplumuna karşı düşmanca tavır almak, Cumhuriyet değerlerine karşı provokatif yorumlarda bulunmak gibi eylemlerle suçluyor.

Paris yönetimine "Müslümanları ötekileştirdiği" eleştirisi

Fransa'da denetim yapılan 99 camiden 23'ü kapatılmış, bir kısmı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

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