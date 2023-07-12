Fransa Bisiklet Turu'na Belçika damgası

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'na Belçika damgası

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Clermont-Ferrand ile Moulins şehirleri arasındaki 180 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 1 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Belçikalı bisikletçi, turda bu yıl 4, kariyerinde ise 6. etap galibiyetini elde etti.

Etapta Jayco-AlUla ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 46 saat 34 dakika 27 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar, liderin 17 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

Organizasyon, yarın Roanne ile Belleville-en-Beaujolais kasabaları arasındaki 169 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. (AA)

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Maltepe sahilde tekne alev alev yandı Güncel
Maltepe sahilde tekne alev alev yandı
Zonguldak'taki selde 60 bin hayvan telef oldu Yaşam
Zonguldak'taki selde 60 bin hayvan telef oldu
Küçük çocuğun ‘Bahçeli’ taklidi gülümsetti Güncel
Küçük çocuğun ‘Bahçeli’ taklidi gülümsetti
Yemek yerken sızdı, sağlık ve polis ekipleri alarma geçti Güncel
Yemek yerken sızdı, sağlık ve polis ekipleri alarma geçti
Daniel Amartey Beşiktaş'ta Spor
Daniel Amartey Beşiktaş'ta
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü Dünya
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü
Edirne'de yaşlı adam sıcaktan yolunu şaşırdı Yaşam
Edirne'de yaşlı adam sıcaktan yolunu şaşırdı