Fransa Bisiklet Turu'na Girmay damgası

111. Fransa Bisiklet Turu’nun 12. etabı, Intermarche-Wanty takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay’ın zaferiyle sonuçlandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, Aurillac ile Villeneuve-sur-Lot arasındaki 203,6 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Etabın sprint finişine sahne olduğu bu yarışı 4 saat 17 dakika 15 saniyede tamamlayan Girmay, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike takımı) ve Arnaud Demare’ı (Arkea-B&B Hotels) geride bırakarak birinci oldu. Bu zafer, Girmay’ın bu yıl Fransa Turu’ndaki üçüncü etap galibiyeti oldu.

Genel klasmanda ise 2020 ve 2021 Fransa Turu şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates), liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 6 saniyelik farkı koruyarak turun genel klasmanında birinci sırada yer aldı.

Turun 13. etabı ise yarın Agen ile Pau arasındaki 165,3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. 2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk üç sırasındaki bisikletçiler şu şekilde:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 49 saat 17 dakika 49 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +1 dakika 6 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 14 saniye