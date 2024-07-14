Fransa Bisiklet Turu'nda Pogacar gaza bastı

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Fransa Bisiklet Turu'nda Pogacar gaza bastı

Tadej Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını zirvede tamamladı.

111. Fransa Bisiklet Turu’nun 15. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik etapla devam etti.
Pogacar, etabı 5 saat 13 dakika 55 saniyede tamamlayarak Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ve Remco Evenepoel’in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.
2020 ve 2021 yıllarında Fransa Turu’nu kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 3 dakika 9 saniyeye çıkardı.
Turda yarın yarış yapılmayacak ve sporcular dinlenme günü geçirecek. 2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla sona erecek.

Genel Klasman İlk 3 Sıra:
Tadej Pogacar (BAE Emirates): 61 saat 56 dakika 24 saniye
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye

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