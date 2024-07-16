Fransa Bisiklet Turu’nda zafer Philipsen’in

111. Fransa Bisiklet Turu’nun 16. etabında zafer, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı bisikletçisi Jasper Philipsen’in oldu.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, Gruissan ile Nimes arasındaki 188,6 kilometrelik etapla devam etti.

Philipsen, etabı 4 saat 11 dakika 27 saniyede tamamlayarak Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ve Uno-X Mobility’den Norveçli Alexander Kristoff’un önünde birinci sırayı aldı.

BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, 2020 ve 2021 yıllarında kazandığı Fransa Turu’nda genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Pogacar, en yakın rakibiyle arasındaki 3 dakika 9 saniyelik farkı korumayı başardı.

Turun 17. etabı, yarın Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Superdevoluy arasındaki 177,8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. 2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla sona erecek.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler ise şöyle:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 66 saat 7 dakika 51 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye