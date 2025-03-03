Fransa Borsası, Mart ayına yükselişle başladı

Fransa'nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, pazartesi günü 8.120 puan seviyesine çıkarak haftaya yükselişle başladı. Avrupa’nın Ukrayna için barış girişimlerinde öncü rol üstlenmesi ve savunma harcamalarını artırma kararı, yatırımcıların ilgisini çekti. Hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa liderleri zirvesinde, savunma bütçelerinin artırılması konusunda anlaşmaya varılırken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan harcamaları desteklemek adına AB’nin borç sınırlarını esnetebileceğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında, Fransız savunma sanayi devi Thales, %14,2 oranında değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Artan savunma harcamalarının olumlu etkilediği diğer hisseler arasında Safran, Teleperformance, Dassault Systèmes ve Airbus da yer aldı. Bu şirketlerin hisseleri %1,6 ile %2,3 arasında yükseliş gösterdi.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısını dikkatle takip ediyor. Ocak 2025’te alınan 25 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından, piyasalar yeni bir faiz indirimi ihtimaline odaklanmış durumda. Ayrıca, açıklanacak enflasyon verileri de piyasalar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak.